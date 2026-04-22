Принцесса Уэльская нарушила королевский протокол во время приема, но это всех умилило

Принцесса Кейт / © Associated Press

Кейт также пережила трогательный момент с бывшим офицером столичной полиции Тони Гледхиллом, попечителем ассоциации кавалеров Креста Виктории и Большого креста ордена Виктории, который утешительно обнял Кэтрин, сообщив ей о недавней смерти своей жены, с которой он прожил 67 лет.

Господин Гледхилл, награжденный Георгиевским крестом, получил слова поддержки от Уэльских и короля и после церемонии сказал: «Принцесса была очаровательна, она была великолепна».

Бывший королевский дворецкий Грант Харрольд, работавший на королевскую семью с 2004 по 2011 год, объяснил, что Кэтрин вела себя в этой ситуации как «идеальная королевская особа».

«Принцесса Кэтрин обнимает бывшего офицера в ответ, что довольно мило. Но технически это нарушение протокола», - сказал господин Харрольд, цитирует его express. «Нельзя прикасаться ни к кому из членов королевской семьи. Кэтрин очень спокойна и собранна в своих действиях. Она ведет себя как настоящая королевская особа и просто делает то, что от нее требуется», - заявил эксперт.

Также Кэтрин обнимала многих других гостей, проявляя заботу и вежливость. Она также отдала дань уважения королеве Елизавете II, надев лиловое платье и жемчужные украшения покойного монарха.

