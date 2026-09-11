Принцесса Уэльская обновила прическу, но не кардинально

Принцесса Кейт / © Getty Images

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На днях Кейт вместе с мужем принцем Уильямом посетила стадион Хилл Дикинсон в Ливерпуле во Всемирный день предотвращения самоубийств.

Принцесса Кейт и принц Уильям / © Getty Images

Публика увидела несколько обновленный образ принцессы Уэльской. Кэтрин была облачена в красивый бирюзовый брючный костюм от Edeline Lee, который ранее уже носила в Италии, а ее волосы развивались на ветру, уложенные легкими волнами с боковым пробором.

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Принцесса Кейт / © Getty Images

Мы обратили внимание, что за лето волосы Кэтрин слегка выгорели или же она снова их осветлила, а также подкорректировала длину волос, срезав несколько сантиметров.

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Ранее мы уже показывали, как принцесса Уэльская экспериментирует со своими прическами, и делились ее секретами королевского ухода за волосами.

Принцесса Кейт / © Getty Images

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