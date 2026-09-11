ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
224
Время на прочтение
1 мин

Принцесса Уэльская обновила прическу, но не кардинально

Принцесса Уэльская Кейт решила начать новый рабочий сезон с обновленной прически.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Принцесса Кейт

Принцесса Кейт / © Getty Images

На днях Кейт вместе с мужем принцем Уильямом посетила стадион Хилл Дикинсон в Ливерпуле во Всемирный день предотвращения самоубийств.

Принцесса Кейт и принц Уильям / © Getty Images

Принцесса Кейт и принц Уильям / © Getty Images

Публика увидела несколько обновленный образ принцессы Уэльской. Кэтрин была облачена в красивый бирюзовый брючный костюм от Edeline Lee, который ранее уже носила в Италии, а ее волосы развивались на ветру, уложенные легкими волнами с боковым пробором.

Принцесса Кейт / © Getty Images

Принцесса Кейт / © Getty Images

Мы обратили внимание, что за лето волосы Кэтрин слегка выгорели или же она снова их осветлила, а также подкорректировала длину волос, срезав несколько сантиметров.

Ранее мы уже показывали, как принцесса Уэльская экспериментирует со своими прическами, и делились ее секретами королевского ухода за волосами.

Принцесса Кейт / © Getty Images

Принцесса Кейт / © Getty Images

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie