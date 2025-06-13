Принцесса Уэльская объявила важные новости перед новым семейным мероприятием

Принцесса Уэльская / © Getty Images

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Это военная церемония, проводимая полками британской армии в честь официального дня рождения британского суверена. Хотя фактический день рождения Чарльза приходится на 14 ноября, официальные торжества всегда проходят в июне. Так было и при правлении королевы Елизаветы II.

Накануне мероприятия, которое посетит и принцесса Уэльская, Кейт сделала заявление через свой Королевский фонд Центра раннего детства.

Принцесса Уэльская / © Associated Press

В пятницу Центр объявил о намерении профинансировать инновационную пилотную программу «Счастливые маленькие умы», призванную кардинально изменить то, как специалисты по психическому здоровью могут поддерживать социальное и эмоциональное развитие младенцев и маленьких детей в условиях дошкольного образования. Эта новаторская инициатива является результатом эффективного сотрудничества двух ведущих детских благотворительных организаций: Barnardo’s и Place2Be, пишет Hello!.

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Принцесса Уэльская уже давно отстаивает исключительную важность социального и эмоционального развития, понимая его основополагающую роль в обеспечении психического здоровья младенцев и маленьких детей как в краткосрочной перспективе, так и в долгосрочной перспективе, что скажется на всей их последующей жизни.

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Напомним, на днях принцесса Уэльская посетила музей Victoria and Albert Museum East Storehouse в Лондоне, куда приехала в любимом брючном костюме и новых красивых серьгах.