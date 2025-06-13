ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
303
Время на прочтение
1 мин

Принцесса Уэльская объявила важные новости перед новым семейным мероприятием

В субботу, 14 июня, Кейт и Уильям Уэльские посетят церемонию выноса знамени Trooping the Colour.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Уэльская

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Это военная церемония, проводимая полками британской армии в честь официального дня рождения британского суверена. Хотя фактический день рождения Чарльза приходится на 14 ноября, официальные торжества всегда проходят в июне. Так было и при правлении королевы Елизаветы II.

Накануне мероприятия, которое посетит и принцесса Уэльская, Кейт сделала заявление через свой Королевский фонд Центра раннего детства.

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Принцесса Уэльская / © Associated Press

В пятницу Центр объявил о намерении профинансировать инновационную пилотную программу «Счастливые маленькие умы», призванную кардинально изменить то, как специалисты по психическому здоровью могут поддерживать социальное и эмоциональное развитие младенцев и маленьких детей в условиях дошкольного образования. Эта новаторская инициатива является результатом эффективного сотрудничества двух ведущих детских благотворительных организаций: Barnardo’s и Place2Be, пишет Hello!.

Принцесса Уэльская уже давно отстаивает исключительную важность социального и эмоционального развития, понимая его основополагающую роль в обеспечении психического здоровья младенцев и маленьких детей как в краткосрочной перспективе, так и в долгосрочной перспективе, что скажется на всей их последующей жизни.

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Напомним, на днях принцесса Уэльская посетила музей Victoria and Albert Museum East Storehouse в Лондоне, куда приехала в любимом брючном костюме и новых красивых серьгах.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie