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Принцесса Уэльская очаровала новым образом в ярком оттенке во время поездки в Индию
Сегодня принц и принцесса Уэльские посетили школу ремесел «Чанакья» в Мумбаи.
Визит состоялся на следующий день после церемонии вручений премий Earthshot Prize 2026.
В ходе мероприятия супруги ознакомились с тем, как традиционные текстильные и ремесленные техники сочетаются с современным дизайном и принципами устойчивого развития.
Принцесса Уэльская в этот раз появилась на публике в ярко-красном комплекте, состоящем из приталенного жакета с короткими рукавами, отложным воротником с лацканами, клапанами на бедрах и крупными контрастными коричневыми пуговицами спереди, а также расклешенной юбки-миди А-силуэта в тон.
Обула Кейт шоколадные замшевые туфли-слингбэки с открытой пяткой, острым носком и пряжкой, и взяла с собой мини-сумку трапециевидной формы шоколадно-коричневого оттенка с верхней ручкой и золотистой застежкой от бренда DeMellier, с которой уже появлялась на мероприятии в Индии.
Золотые ажурные серьги-подвески из переплетенных колец, несколько золотых браслетов в сочетании с традиционным индийским плетеным браслетом-оберегом на правом запястье (такой же браслет виден и на запястье принца Уильяма), а также помолвочное кольцо с сапфиром дополняли образ принцессы. Волосы она уложила традиционными красивыми локонами и сделала макияж.