Принцесса Уэльская очаровала ярким образом во время нового выхода в свет

Принцесса Уэльская / © Associated Press

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Кэтрин приехала в ведущую онкологическую больницу в Манчестере. Больница Christie NHS Foundation Trust является одним из ведущих онкологических центров Европы, ежегодно оказывая помощь более чем 60 000 пациентам.

Центр предлагает пациентам и лицам, осуществляющим уход за ними, бесплатные дополнительные и целостные методы терапии, включая занятия искусством, оздоровительный сад и услуги капеллана.

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Принцесса была одета в синее платье-пальто королевского синего цвета, которое сочетала с подвеской с синим камнем на шее и золотыми серьгами. Ее волосы были распущены и, как всегда, уложены волнами, а на лице был легкий макияж. Кейт выглядела очень дружелюбно, общалась с пациентами клиники и обнимала многих.

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Принцесса Уэльская / © Associated Press

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Принцессе, напомним, диагностировали неустановленную форму рака после серьезной операции на брюшной полости в марте 2024 года. Она прошла шестимесячный курс химиотерапии , и в январе 2025 года объявила о ремиссии. С тех пор принцесса возобновила выполнение королевских обязанностей в полном объеме.

Принцесса Уэльская / © Associated Press

А недавно принцесса Уэльская вместе с королем Чарльзом и королевой Камиллой посетила прием, посвященный 125-летию благотворительной организации Cancer Research UK в Сент-Джеймсском дворце. Там Ее Высочество появилась в ягодном платье в принт сердец от Rodarte.

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