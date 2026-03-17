- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 236
- Время на прочтение
- 1 мин
Принцесса Уэльская отправила трогательный подарок в больницу, где проходила лечение
Кэтрин отправила нарциссы и рукописную записку в Королевскую больницу Марсден, где она проходила лечение во время борьбы с раком в 2024 году, таким образом выразив свою признательность больнице, которая оказывала ей помощь в один из самых трудных периодов ее жизни.
Кенсингтонский дворец поделился этим жестом в социальных сетях, опубликовав фотографии ярко-желтых нарциссов и записку, подписанную 44-летней принцессой Кейт.
«Пациентам и персоналу Королевской больницы Марсден», — гласило сообщение. «С приходом весны эти нарциссы с островов Силли — это знак того, что я думаю о вас всех. Кэтрин», — говорится в подписи.
(листайте фото вправо)
Выбор цветов имел дополнительный смысл. Нарциссы — национальный цветок Уэльса, титулы которого Кейт и ее муж принц Уильям, носят как принц и принцесса Уэльские.
А вот на День матери, который в Великобритании отмечали 15 марта Кэтрин не поделилась с подписчиками новым фото или видео, зато принц Уильям показал неопубликованное ранее фото со своей мамой принцессой Дианой.