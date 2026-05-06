Принцесса Уэльская отправится в Италию: в чем причина визита Ее Высочества

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

Принцесса Уэльская в рамках двухдневного визита в Реджо-Эмилию представит свою кампанию по работе с детьми младшего возраста на международном уровне.

5 мая принцесса Уэльская объявила о своем визите в Италию с 13 по 14 мая, что станет ее первой рабочей поездкой за границу с момента объявления о диагнозе рака в 2024 году.

Двухдневный визит принцессы Кейт в Реджо-Эмилию на севере Италии связан с одним из ее ключевых направлений деятельности: ранним детством, сообщает People. Она рассматривает эту поездку как ознакомительную миссию и намерена изучить признанный на международном уровне подход Реджо-Эмилии к дошкольному образованию. Как сообщается в ее офисе в Кенсингтонском дворце, Кейт, рассматривая это как «значительный шаг вперед» для своего Королевского фонда раннего детства, она проведет время с педагогами, родителями, детьми, а также представителями гражданского общества и бизнеса, чтобы увидеть работу центра в действии.

«Принцесса с нетерпением ждет визита в Италию на следующей неделе, чтобы воочию убедиться в том, как подход Реджио-Эмилии создает условия, в которых природа и любящие человеческие отношения объединяются для поддержки развития детей», — говорится в заявлении ее пресс-секретаря.

Напомним, принцесса Уэльская совершила аналогичную зарубежную поездку в 2022 году, посетив Данию, чтобы узнать об их подходе к обучению детей посредством занятий на открытом воздухе и о работе LEGO Foundation Playlab в Университетском колледже Копенгагена.

Принцесса Уэльская в Дании в 2022 году / © Getty Images

