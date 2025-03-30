Принцесса Уэльская поделилась особенным видео ко Дню матери

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

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Принцесса Уэльская решила не делиться новой семейной фотографией со своими тремя детьми — Джорджем, Шарлоттой и Луи, а опубликовала видео природы. И выбор был не случайным.

«В течение прошлого года природа была нашим убежищем. В этот День матери давайте чествовать Мать-природу и осознавать, как наша связь с природным миром может помочь не только взрастить наше внутреннее „я“, но и напомнить нам о роли, которую мы играем в богатом гобелене жизни. C», — говорится в сообщении принцессы Кейт в подписи под роликом.

Видео очень милое и понравилось поклонникам, который не скупятся на комментарии в соцсети.

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«Прекрасный месседж и видео», «Какой прекрасный ролик. Желаю вам чудесного Дня матери Ваше Высочество», «Это очень красиво. С Днем матери, принцесса Кэтрин!», — пишут подписчики.

В прошлом году, напомним, из-за фото ко Дню матери, которое сделала Кейт разгорелся скандал. Принцессу обвинили в использовании фотошопа. Крупнейшие фотоагентства удалили фото со своих сайтов из-за претензий к редактированию, заявив, что опубликованная Кенсингтонским дворцом фотография, на которой изображена принцесса Уэльская и трое ее детей, была обработана в фотошопе. Кейт публично признала ошибку.

© Getty Images