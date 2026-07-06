Принцесса Уэльская поделилась особенными фотографиями со своей семьей

Принц Уильям и принцесса Кейт и их дети / © Instagram принца и принцессы Уэльских

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В воскресенье в своем посте в Instagram Кейт поделилась серией новых фотографий, сделанных после ее похода в горы, в котором ее сопровождали и поддерживали ее муж, принц Уильям и трое их детей — принц Джордж, принц Луи и принцесса Шарлотта.

«На прошлой неделе в это же время я завершила национальный марафон «Три вершины», — подписала Кейт свой пост. — Огромное спасибо всем, кто поддержал благотворительную организацию Royal Marsden Cancer Charity».

Принц Уильям и принцесса Кейт и их дети / © Instagram принца и принцессы Уэльских

На первом фото Кейт обнимает 44-летнего Уильяма, одетая в спортивную одежду — шорты, футболку, бейсболку и ботинки. На следующем снимке Кейт позирует со своими тремя детьми. На фотографии принц Джордж почти выше своей матери ростом.

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Принцесса Кейт и принц Джордж / © Instagram принца и принцессы Уэльских

На третьем и четвертом снимках Кейт и Уильям запечатлены со своими тремя детьми, а на следующем — Кейт проводит время со своей дочерью Шарлоттой. На заднем плане видно, как Луи играет с собакой.

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Instagram принца и принцессы Уэльских

На следующем снимке принцесса Кейт обнимает Шарлотту, а на следующем мать троих детей с теплой улыбкой кладет руку на свою старшую дочь.

Принцесса Кейт и принцесса Шарлотта / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Принцесса Кейт и принцесса Шарлотта / © Instagram принца и принцессы Уэльских

На последнем снимке в карусели Кейт, Уильям и их трое детей позируют с родителями принцессы Уэльской, Кэрол и Майклом Миддлтонами, и ее братом Джеймсом Миддлтоном, который сопровождал ее во время восхождения на вершину.

Семья Уэльских и Миддлтонов в полном составе / © Instagram принца и принцессы Уэльских

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