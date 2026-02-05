ТСН в социальных сетях

Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: что сказала Кейт

Кэтрин обмолвилась об этом во время своего недавнего визита в Западный Уэльс.

Принцесса Уэльская

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Во вторник 44-летняя Кейт продолжила свою миссию по привлечению внимания к британской текстильной промышленности, посетив предприятие-производителя в Кардигане.

Королевская особа озарилась радостью, встретившись с английским кокер-спаниелем Барни во время визита на семейную фабрику Hiut Denim.

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Именно во время этой встречи Кейт подтвердила, что она, вместе со своим мужем, принцем Уильямом, а также их детьми недавно приняли в семью еще одну собаку такой же породы.

В разговоре с сотрудниками компании Кейт сказала: «У нас собаки одной породы». А на вопрос о возрасте их собаки Кейт ответила: «У нас маленький щенок, ему всего восемь месяцев, а Орле пять лет», — цитирует ее слова Daily Mail.

Принцесса Уэльская с собакой / © Associated Press

Принцесса Уэльская с собакой / © Associated Press

Напомним, в мае прошлого года Орла родила четверых щенят. Принц Уильям еще показывал фотографию с ними на свой день рождения в июне. Кокер-спаниель Орла пополнила семью Уэльских в 2020 году в качестве подарка от брата Кейт, Джеймса Миддлтона, известного заводчика собак.

Орла / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Орла / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Напомним, ранее мы показывали милые фото домашних королевских любимцев.

