Принцесса Уэльская посетила очень особенный цветочный сад и поделилась видео с мероприятия
Принцесса Уэльская посетила сад Ever After Garden, созданный благотворительной организацией Royal Marsden Cancer Charity в память об ушедших близких.
В субботу вечером принцесса Уэльская совершила незапланированный личный визит в поддержку благотворительного фонда Royal Marsden Cancer Charity, занимающегося помощью онкологическим больным.
Сад, открытый с 13 ноября по 16 декабря, призывает людей делать пожертвования и посвящать розы любимым людям. Кейт посвятила свою розу и поговорила с волонтерами, которые помогают поддерживать сад в рабочем состоянии.
Надпись на ее розе гласила: «В память обо всех тех, кто погиб от рака».
В личном послании после своего визита Кейт сказала:
«Спасибо всем, кто внес свой вклад в создание сада Ever After Garden, который собирает жизненно важные средства для благотворительной организации Royal Marsden Cancer Charity. Каждый цветок, каждый свет — это воспоминание, объединенное общей любовью, памятью и надеждой». Она завершила сообщение буквой «С» в опубликованном видео в Instagram.
Напомним, в пятницу свекр Кейт — король Чарльз — заявил публично, что его лечение рака будет сокращено в новом году.