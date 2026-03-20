Принцесса Уэльская появилась на банкете в редких серьгах королевы-матери Елизаветы: как они выглядят

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Банкет был организован в честь визита президента Нигерии и его жены в Великобританию и прошел со всей помпезностью в Виндзорском замке.

Кэтрин прибыла на вечернее мероприятие роскошном изумрудном шифоновом платье от Andrew Gn и своей любимой тиаре «Узелки любви», а в ушах у нее были серьги королевы-матери Елизаветы.

Они украшены крупными сапфирами в окружении бриллиантов, с висячими бриллиантовыми бахромами и выполнены в стиле ар-деко. Мать королевы Елизаветы II начала носить эти серьги в 1960-х годах после того, как овдовела, и предполагается, что камни были из набора сапфиров, подаренных ей свекровью, королевой Марией Текской, в день ее свадьбы.

После смерти королевы-матери в 2002 году серьги унаследовала ее дочь, королева Елизавета II, но они оставались неношеными до тех пор, пока Кейт не надела их впервые в 2015 году.

Королева-мать Елизавета в 1986 году и принцесса Уэльская Кейт в 2015 году / © Getty Images

На этом фото королева-мать запечатлена в этих серьгах за кулисами после спектакля «Уголок воронов» драматурга Бена Трэверса в 1986 году, в Лондоне. А Кэтрин, на тот момент носившая титул герцогини Кембриджской впервые надела их для визита на гала-ужин «100 женщин в хедж-фондах» в 2015 году в поддержку Художественного зала в Музее Виктории и Альберта в Лондоне.