Принцесса Уэльская появилась на публике в абсолютно новом и очень весеннем образе

Принцесса Уэльская приехала с визитом на следующий день после индуистского фестиваля Холи (индийский фестиваль красок, любви и весны), который проходит в Лестершире. Приветствовали принцессу тепло и подарили ей ожерелье из красных бусин по прибытии в компанию Aakash Odedra Company, организацию, которая еженедельно помогает более чем 1000 человек посредством своих программ общественных танцев.

Для светского выхода принцесса Уэльская выбрала весенний образ в великолепном кремовом цвете.

На ней было белое пальто-миди от Chris Kerr и под ним платье с плиссированным подолом от Ralph Lauren, дополнив образ замшевыми туфлями-лодочками на каблуках и таким же прямоугольным клатчем.

Светлые волосы Кэтрин были распущены и слегка уложены красивыми локонами, а на лице был макияж, подчеркивающий черты лица. Также отлично подходили к образу серьги-висюльки, которые надела принцесса Уэльская.

Напомним, последние несколько недель Кейт демонстрировала «стабильность в образах», подбирая наряды, в которых уже появлялась на публике. Но в этот раз решила изменить подход и показать новый весенний лук.