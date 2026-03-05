- Дата публикации
Категория
- Общество
Принцесса Уэльская появилась на публике в абсолютно новом и очень весеннем образе
Сегодня Кэтрин посетила Лестер, чтобы отметить многообразие, креативность и богатое наследие города.
Принцесса Уэльская приехала с визитом на следующий день после индуистского фестиваля Холи (индийский фестиваль красок, любви и весны), который проходит в Лестершире. Приветствовали принцессу тепло и подарили ей ожерелье из красных бусин по прибытии в компанию Aakash Odedra Company, организацию, которая еженедельно помогает более чем 1000 человек посредством своих программ общественных танцев.
Для светского выхода принцесса Уэльская выбрала весенний образ в великолепном кремовом цвете.
На ней было белое пальто-миди от Chris Kerr и под ним платье с плиссированным подолом от Ralph Lauren, дополнив образ замшевыми туфлями-лодочками на каблуках и таким же прямоугольным клатчем.
Светлые волосы Кэтрин были распущены и слегка уложены красивыми локонами, а на лице был макияж, подчеркивающий черты лица. Также отлично подходили к образу серьги-висюльки, которые надела принцесса Уэльская.
Напомним, последние несколько недель Кейт демонстрировала «стабильность в образах», подбирая наряды, в которых уже появлялась на публике. Но в этот раз решила изменить подход и показать новый весенний лук.