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Принцесса Уэльская появилась на теннисном турнире в аксессуаре, который носит редко
Принцесса Уэльская сегодня порадовала зрителей и гостей Уимблдонского теннисного турнира.
Кэтрин приехала во Всеанглийский теннисный клуб в очень стильном образе, о котором мы уже рассказывали ранее и дополнила его одним аксессуаром, который обычно члены королевской семьи Британии носят очень редко.
Речь идет о солнцезащитных очках, который обычно принцесса Уэльская носит редко, но в этот солнечный день не отказала себе в этом аксессуаре. Она выбрала очки в черной оправе от Ralph Lauren с коричневыми линзами, стоимость таких составляет 116 долларов.
Кейт собрала волосы в высокий конский хвост, что в жаркую погоду было очень хорошей идеей. Напомним, герцогиня Эдинбургская Софи вовсе обрезала длинные волосы в боб-каре и недавно приехала на фестиваль сельского хозяйства, где публика увидела ее новую прическу.