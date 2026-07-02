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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
84
Время на прочтение
1 мин

Принцесса Уэльская появилась на теннисном турнире в аксессуаре, который носит редко

Принцесса Уэльская сегодня порадовала зрителей и гостей Уимблдонского теннисного турнира.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцесса Уэльская Кейт

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Кэтрин приехала во Всеанглийский теннисный клуб в очень стильном образе, о котором мы уже рассказывали ранее и дополнила его одним аксессуаром, который обычно члены королевской семьи Британии носят очень редко.

Речь идет о солнцезащитных очках, который обычно принцесса Уэльская носит редко, но в этот солнечный день не отказала себе в этом аксессуаре. Она выбрала очки в черной оправе от Ralph Lauren с коричневыми линзами, стоимость таких составляет 116 долларов.

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Кейт собрала волосы в высокий конский хвост, что в жаркую погоду было очень хорошей идеей. Напомним, герцогиня Эдинбургская Софи вовсе обрезала длинные волосы в боб-каре и недавно приехала на фестиваль сельского хозяйства, где публика увидела ее новую прическу.

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
84
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