Принцесса Уэльская пригласила особенных гостей на чаепитие в Виндзорский замок

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

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Кэтрин, которая успешно справилась с этим соревнованием на выносливость, включающим восхождение на самые высокие вершины Шотландии, Англии и Уэльса за 24 часа, пригласила некоторых людей, с которыми познакомилась во время своего собственного восхождения в июне этого года.

Кенсингтонский дворец поделился видеозаписью этого особенного события, сопроводив ее личным сообщением принцессы, в котором она сказала, что это испытание стало «мощным напоминанием о том, что выздоровление редко бывает путем, который мы проходим в одиночку».

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В 30-секундном видео Кейт, одетая в бордовое платье с поясом и с длинными волосами, уложенными волнами, беседует с девятью гостями в одном из парадных залов королевской резиденции в Беркшире.

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«Было очень приятно приветствовать в Виндзорском замке других участников „Испытания трех вершин“ и их семьи. За каждой вершиной стояла личная история стойкости, решимости и надежды. Выслушивание их рассказов об опыте участия в испытании и причинах, побудивших их взяться за него, стало мощным напоминанием о том, что восстановление редко бывает в одиночку, и о важности людей, которые идут рядом с нами на этом пути», — сказала Кэтрин.

Летом будущая королева завершила этот челлендж, чтобы «познать жизнь после» своего диагноза рака и собрать средства для больницы, где она лечилась от этой болезни. У Кэтрин в начале 2024 года был диагностирован рак неизвестной формы, а в январе 2026 года она сообщила, что находится в ремиссии.

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

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