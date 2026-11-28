Принцесса Уэльская / © Getty Images

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В своем новом документальном фильме «Исцеление» 44-летняя принцесса Уэльская размышляет о глубоком влиянии своего диагноза и выздоровления, включая изменение подхода к воспитанию троих детей от принца Уильяма: 13-летнего принца Джорджа , 11-летней принцессы Шарлотты и 8-летнего принца Луи.

«Если мы сможем замедлиться, сделать паузу, побыть в настоящем моменте, — размышляет Кейт в фильме, — мы потратим так много времени на делание, а не на то, чтобы просто быть. И этот урок я тоже усвоила, став родителем, — продолжает она. — Просто быть рядом с ними, рядом с ними — этого достаточно».

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Принцесса Кейт и ее дети и муж принц Уильям / © Associated Press

Для Кейт это стало личным откровением, и она также рассказала, что именно дети дали ей мотивацию покинуть больницу после того, как в 2024 году ей поставили диагноз «рак», - пишет People.

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В документальном фильме, рассказывающем о том, как Кейт в июне участвует в национальном восхождении на три вершины, ее младший брат Джеймс Миддлтон неожиданно отправляет ей трогательные голосовые сообщения от Джорджа, Шарлотты и Луи.

Слушая их ободряющие слова на вершине горы Скафелл-Пайк в Англии, Кейт не может сдержать эмоций.

«Они дали мне повод выписаться из больницы. Они дадут мне повод завершить это испытание», — говорит она Джеймсу. «И возвращайся домой», — добавляет ее брат.

Джеймс Миддлтон и принцесса Кейт / © Instagram Джеймса Миддлтона

Затем Кейт оставляет камешек среди камней на вершине горы в трогательном жесте памяти о своих детях. «Это для детей», — говорит она.

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«Привет, мамочка», — начинает свое сообщение Джордж, говоря матери, что вся семья думает о ней и поддерживает ее.

Луи говорит Кейт: «Помни, я всегда в твоем сердце с тобой», а Шарлотта добавляет: «Мы так гордимся тобой за твою прогулку и за твои достижения».

Сообщения были записаны Уильямом и отправлены Джеймсу, чтобы тот включил их Кейт во время изнурительного похода, который включает в себя восхождение на самые высокие вершины Шотландии, Англии и Уэльса за 24 часа.

Принцесса Кейт после восхождения на гору вместе со своей семьей / © Instagram Джеймса Миддлтона

В документальном фильме Кейт откровенно рассказывает о том, как этот опыт изменил ее физически и эмоционально.

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«Рак меняет человека, — говорит она. — Он меняет тело. Он меняет вас физически. Приходится проходить лечение, операции и все остальное».

«Но диагноз рака меняет человека гораздо глубже, — продолжает она. — После того, как ты это пережил, очень трудно вернуться к тому, кем ты был раньше. Именно тогда происходят перемены. Именно тогда все может обновиться и развиваться».

Кейт также описывает пугающую изоляцию, которую она испытывала во время лечения.

«Мне кажется, когда ты лежишь на больничной койке, и вокруг тебя такая стерильная атмосфера. Нет свежего воздуха, нет зелени. Все очень сурово, чуждо и лишено всего», — говорит она. «Темнота была действительно пугающим и дезориентирующим опытом».

Этот опыт помог ей глубже осознать важность общения и утешения, которое дает присутствие близких рядом, и эта точка зрения теперь определяет ее подход к материнству.

«Борьба с раком или любой хронической болезнью — это одинокий путь», — размышляет Кейт. «Но ясно одно: мы не созданы для того, чтобы в одиночку преодолевать жизненные трудности».

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

Акцент на семье достигает своего апогея в конце документального фильма, когда Кейт завершает национальный марафон «Три вершины» всего за 12 минут и 11 секунд до финиша.

Вместе с ней на торжество придут Уильям, Джордж, Шарлотта и Луи, а также родители Кейт, Кэрол и Майкл Миддлтон.

Трогательная встреча запечатлела объятия семьи после тяжелого испытания, позволяя увидеть близких людей, которые поддерживали Кейт на протяжении всей ее борьбы с раком.

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