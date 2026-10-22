Принцесса Уэльская рассказала о планах на каникулы с детьми

Принцесса Кейт / © Associated Press

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Принцесса Уэльская во время этого визита призналась, что скучала по своему старшему сыну, принцу Джорджу, с тех пор, как он пошел в школу-интернат, и с нетерпением ждет его возвращения домой на каникулы.

Принцесса Кейт / © Associated Press

13-летний принц Джордж начал обучение в Итонском колледже в прошлом месяце и завтра вернется домой на свои первые каникулы. А его младшие брат и сестра, принцесса Шарлотта и принц Луи, также завтра идут на двухнедельные каникулы.

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Принц Джодж, принц Луи и принцесса Шарлотта / © Associated Press

Сегодня Кейт, посетившая в Норфолке совместный благотворительный магазин и кафе, организованные в поддержку детских хосписов Восточной Англии (Each), пообщалась с покупателями, и ее спросили, как поживают ее дети. И она сказала, что с нетерпением ждет возвращения Джорджа домой. И, возможно, они куда-нибудь поедут во время каникул.

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Принцесса Кейт / © Getty Images

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