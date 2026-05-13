Принцесса Уэльская рассказала о своем новом хобби: чем увлеклась королевская особа

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

Принцесса Уэльская рассказала, что добавила падель к своему обширному списку спортивных занятий. Падель — это динамичный ракеточный вид спорта, сочетающий элементы тенниса, сквоша и пинг-понга. Об этом Кейт рассказала во время садовой вечеринки в Букингемском дворце, которую посетила недавно.

В ходе беседы с представителями Ассоциации большого тенниса на мероприятии она спросила: «Вы увлеклись паделем? Я обожаю падель — это такая замечательная игра, она отлично уравнивает шансы тех, кто не играет в теннис».

Принцесса Уэльская Кейт на вечеринке в саду Букингемского дворца / © Associated Press

«Это очень общительная игра, в которую могут играть представители всех поколений — я играю со своими родителями», — добавила Кейт, говоря о 71-летней Кэрол и 76-летнем Майкле Миддлтоне, с которыми принцесса поддерживает близкие отношения, пишет People.

Принцесса Кейт известна своими спортивными способностями: от капитанства в команде по хоккею на траве в Мальборо-колледже до занятий плаванием в холодной воде. Неудивительно, что она перешла к паделу, учитывая ее любовь к теннису — она регулярно посещает Уимблдон и является покровительницей Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

