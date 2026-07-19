Принцесса Уэльская рассказала, почему не может заниматься любимым видом спорта, как раньше

Принцесса Уэльская / © Associated Press

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Принцесса Уэльская обожает теннис, и это подтверждается каждый год ее посещением Уимблдона в качестве нынешней покровительницы Всеанглийского теннисного клуба.

Хотя посещение Уимблдона является частью ее королевских обязанностей, принцесса Уэльская, похоже, питает искреннюю любовь к этому виду спорта, которая, как сообщается, зародилась еще в школьные годы.

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Считается, что Кейт много играла в теннис в молодости и продолжает заниматься этим и сегодня, часто вместе со своим мужем Уильямом и тремя детьми. Однако, как и многие из нас, Кэтрин однажды призналась, что с возрастом, став матерью троих детей, у нее стало меньше времени на этот вид спорта, пишет express.

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Однажды во время поездки в начальную школу Бонд на юго-западе Лондона принцесса рассказала ученикам, участвовавшим в тренировках и мероприятиях в рамках программы поддержки юных теннисистов Уимблдона, что она уже не так спортивна, как раньше, потому что у нее «много детей».

Принцессса Шарлотта и принцесса Кейт на Уимблдоне / © Associated Press

Напомним, на Уимблдон Кейт приезжала с мужем и старшими детьми – принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой. Ранее мы рассказывали, почему Уэльские не взяли с собой на турнир младшего сына принца Луи.

Принцесса Шарлотта, принц Джордж и принцесса Кейт на Уимблдоне / © Associated Press

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