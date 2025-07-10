Принцесса Уэльская сделала четыре реверанса перед Чарльзом и Камиллой: в чем причина

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

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Принцесса Уэльская продемонстрировала красивый и очень нежный образ в пудровом оттенке от Christian Dior, когда прибыла на встречу с президентской четой Франции.

Многие обратили внимание, что принцесса Кейт несколько раз сделала реверанс перед королем Чарльзом и королевой Камиллой и он был идеальным. Когда президент Макрон и первая леди Брижит Макрон подошли к королю и королеве, чтобы поприветствовать их, Кейт дважды присела в реверансе — вероятно, для того, чтобы все это заметили.

Королева Камилла и принцесса Кейт / © Getty Images

Затем принцесса сделала реверанс в третий раз, увидев короля, и в четвертый раз, приветствуя Камиллу. Также с Камиллой перед этим они обменялись поцелуем в щеку.

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Также ранее мы писали, что принцесса Уэльская продемонстрировала милый жест в адрес своего мужа Уильяма — их любимый жест, которые они часто показывают на публике.

Брижит Макрон и принцесса Кейт / © Associated Press