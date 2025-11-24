Принцесса Уэльская сделала громкое заявление в соцсетях: что сказала будущая королева

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Супруга принца Уильяма обратилась с искренним посланием поддержки в ознаменование начала Недели осведомленности о наркозависимости.

«Зависимость — это не выбор и не личный недостаток, а сложное психическое состояние, которое требует сочувствия и поддержки», — заявила Кэтрин в сообщении, опубликованном 24 ноября.

«Но даже сейчас, в 2025 году, восприятие людьми зависимости формируется под влиянием страха, стыда и осуждения. Это необходимо изменить». Стигматизация, окружающая тех, кто сталкивается с зависимостью, позволяет ей процветать за закрытыми дверями, влияя на семьи и сообщества и в конечном итоге разрушая жизни. Многие из нас знают кого-то, кто борется с зависимостью.

Сейчас самое время проявить наше сострадание и любовь, чтобы помочь им, их друзьям и семьям обратиться за поддержкой в ​​такие организации, как The Forward Trust. Выздоровление — это тяжело, но при правильном лечении оно возможно. И начинается оно с разговора, внимательного выслушивания и проявления заботы. Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь к обсуждению. Обсуждая это открыто, мы вместе сможем вывести зависимость и причиняемый ею вред из тени. Мы сможем переосмыслить эту проблему с добротой и пониманием и помочь людям и семьям, борющимся с зависимостью, понять, что они не одиноки», — сказала Кэтрин в опубликованном послании в Instagram.

Напомним, на прошлой неделе Кейт и Уильям посещали Королевское варьете в Альберт-холле в Лондоне.