Принцесса Уэльская сделала важное заявление через несколько дней после путаницы на Royal Ascot

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

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Принцесса Уэльская всего через несколько дней после того, как она не приехала на Королевские скачки, а дворец запутался в своих заявлениях на этот счет, выпустила новое заявление.

Кэтрин, которая является королевским покровителем двух детских хосписов, Восточно-Английских детских хосписов (EACH) и детского хосписа Tŷ Hafan в Южном Уэльсе, отметила в этом году Неделю детского хосписа, которая проходит с 16 по 22 июня.

В очень личном послании будущая королева, которая посвятила свою королевскую карьеру пропаганде важности раннего развития детей, рассказала о том, как хосписный уход и поддержка меняют семьи в невообразимо трудные времена. Кейт сказала в своем послании:

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Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

«Ни один родитель не ожидает услышать, что у их ребенка серьезное заболевание, которое может сократить его жизнь. К сожалению, это реальность, с которой сталкиваются тысячи семей по всей стране, оставляя их убитыми горем, в страхе перед будущим и часто в отчаянной изоляции. Возможность получить поддержку одного из 54 детских хосписов Великобритании означает, что им не придется сталкиваться с этим будущим в одиночку», — говорится в заявлении Кейт, опубликованном Кенсингтонским дворцом.

«Как покровитель детских хосписов Восточной Англии и детского хосписа Tŷ Hafan в Южном Уэльсе, я имею огромную привилегию увидеть своими глазами выдающуюся работу наших детских хосписов. Поднимая настроение смехом, весельем и игрой, а также слушая, поддерживая, заботясь и делясь, они поддерживают детей и семьи в жизни, смерти и за ее пределами».

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Кейт высоко оценила работу, проводимую в детских хосписах, и назвала ее «меняющей жизнь», призвав общественность отпраздновать это событие вместе с ней.

Она сказала: «Я надеюсь, что в эту Неделю детского хосписа вы присоединитесь ко мне, чтобы отметить их работу, которая меняет жизни, и поблагодарить их за жизненно важную помощь, которую они оказывают детям и семьям, переживающим самые трудные времена».

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Напомним, вчера также была опубликована новая милая фотография, опубликованная принцессой Кейт, ее мужа принца Уильяма, которому исполнилось 43 года.