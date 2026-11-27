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Принцесса Уэльская сделала важное заявление в соцсетях
Принцесса Уэльская стала покровительницей больницы The Christie в Манчестере, в преддверии выхода в эфир своего документального фильма «Исцеление».
Принцесса Кейт продолжает выражать свою поддержку тем, кто оказывает столь необходимую помощь онкологическим больным.
В преддверии выхода своего глубоко личного документального фильма «Исцеление » 44-летняя принцесса Уэльская объявила, что станет покровительницей больницы, с которой она хорошо познакомилась в этом году и которую называет «необыкновенным местом» — больницы The Christie в Большом Манчестере.
А также Кэтрин стала покровительницей благотворительной организации, которая поддерживает больницу, считающуюся одним из ведущих онкологических центров Европы. Эта новость отражает ее постоянную работу по продвижению не только медицинского обслуживания, но и комплексной поддержки и терапии для людей, переживших рак, сообщает Кенсингтонский дворец.
В июне Кейт посетила больницу The Christie, расположенную в пригороде Манчестера Уитингтоне.
В сообщении в социальных сетях, опубликованном сегодня, принцесса Уэльская заявила, что «воочию убедилась в том, что исключительная забота выходит за рамки простого лечения».
«Когда люди сталкиваются с серьезными заболеваниями, именно сострадание, отношения и поддержка, которые их окружают, часто помогают сохранить надежду и стойкость в самые трудные времена», — добавила она, сопроводив пост фотографией своего предыдущего визита в больницу.
«Я рада стать покровительницей и с нетерпением жду возможности поддержать замечательных людей, которые каждый день так сильно меняют жизнь пациентов и их семей», - написала Кейт.
Напомним, недавно Кейт анонсировала выход документального фильма, который посвящен судьбоносной борьбе принцессы с болезнью.