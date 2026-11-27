Принцесса Кейт / © Associated Press

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Принцесса Кейт продолжает выражать свою поддержку тем, кто оказывает столь необходимую помощь онкологическим больным.

В преддверии выхода своего глубоко личного документального фильма «Исцеление » 44-летняя принцесса Уэльская объявила, что станет покровительницей больницы, с которой она хорошо познакомилась в этом году и которую называет «необыкновенным местом» — больницы The Christie в Большом Манчестере.

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А также Кэтрин стала покровительницей благотворительной организации, которая поддерживает больницу, считающуюся одним из ведущих онкологических центров Европы. Эта новость отражает ее постоянную работу по продвижению не только медицинского обслуживания, но и комплексной поддержки и терапии для людей, переживших рак, сообщает Кенсингтонский дворец.

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В июне Кейт посетила больницу The Christie, расположенную в пригороде Манчестера Уитингтоне.

В сообщении в социальных сетях, опубликованном сегодня, принцесса Уэльская заявила, что «воочию убедилась в том, что исключительная забота выходит за рамки простого лечения».

«Когда люди сталкиваются с серьезными заболеваниями, именно сострадание, отношения и поддержка, которые их окружают, часто помогают сохранить надежду и стойкость в самые трудные времена», — добавила она, сопроводив пост фотографией своего предыдущего визита в больницу.

Принцесса Кейт во время визита в больницу в июне / © Associated Press

«Я рада стать покровительницей и с нетерпением жду возможности поддержать замечательных людей, которые каждый день так сильно меняют жизнь пациентов и их семей», - написала Кейт.

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Напомним, недавно Кейт анонсировала выход документального фильма, который посвящен судьбоносной борьбе принцессы с болезнью.

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