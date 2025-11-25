ТСН в социальных сетях

Общество
145
1 мин

Принцесса Уэльская сделала важный жест поддержки сестрам Беатрис и Евгении Йоркским на фоне продолжающегося скандала

Стало известно, что Кэтрин, принцесса Уэльская разослала «личные приглашения» своим кузинам — принцессе Беатрис и принцессе Евгении Йоркским на рождественскую службу, которая состоится 5 декабря в Вестминстерском аббатстве.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцессы Беатрис и Евгения

Принцессы Беатрис и Евгения / © Getty Images

Кейт сделала это, чтобы сохранить единство и связь королевской семьи в это Рождество на фоне недавнего скандала с Эндрю, бывшим принцем, который является отцом принцесс Беатрис и Евгении.

Мероприятие «Вместе на Рождество», возглавляемое принцессой Уэльской, стало важным событием в королевском календаре, пишет express.

Принцесса Уэльская на концерте «Вместе на Рождество» в 2024 году / © Associated Press

Принцесса Уэльская на концерте «Вместе на Рождество» в 2024 году / © Associated Press

Каждый год члены королевской семьи выражают свою поддержку будущей королеве, но в этом году, как сообщается, Кэтрин решила специально направить приглашение Беатрис и Евгении после последней драмы с их отцом, которого лишили титулов и почестей из-за его связей с осужденным педофилом — покойным Джеффри Эпштейном. Очевидно, что королевская семья хочет выглядеть сплоченной в этот очень трудный год.

Принцессы Беатрис и Евгения / © Getty Images

Принцессы Беатрис и Евгения / © Getty Images

Напомним, в прошлом году принцесса Беатрис как раз была беременна вторым ребенком, когда посещала концерт, организованный принцессой Уэльской.

Принцесса Беатрис с мужем Эдоардо / © Getty Images

Принцесса Беатрис с мужем Эдоардо / © Getty Images

145
