Принцесса Уэльская сделала важный жест поддержки сестрам Беатрис и Евгении Йоркским на фоне продолжающегося скандала
Стало известно, что Кэтрин, принцесса Уэльская разослала «личные приглашения» своим кузинам — принцессе Беатрис и принцессе Евгении Йоркским на рождественскую службу, которая состоится 5 декабря в Вестминстерском аббатстве.
Кейт сделала это, чтобы сохранить единство и связь королевской семьи в это Рождество на фоне недавнего скандала с Эндрю, бывшим принцем, который является отцом принцесс Беатрис и Евгении.
Мероприятие «Вместе на Рождество», возглавляемое принцессой Уэльской, стало важным событием в королевском календаре, пишет express.
Каждый год члены королевской семьи выражают свою поддержку будущей королеве, но в этом году, как сообщается, Кэтрин решила специально направить приглашение Беатрис и Евгении после последней драмы с их отцом, которого лишили титулов и почестей из-за его связей с осужденным педофилом — покойным Джеффри Эпштейном. Очевидно, что королевская семья хочет выглядеть сплоченной в этот очень трудный год.
Напомним, в прошлом году принцесса Беатрис как раз была беременна вторым ребенком, когда посещала концерт, организованный принцессой Уэльской.