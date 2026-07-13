Принцесса Уэльская спасалась от летней жары на Уимблдоне с помощью двух аксессуаров

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

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В субботу Кэтрин побывала на женском финале. Она надела роскошный красный костюм от Roland Mouret с баской и вырезом на талии, обула туфли-лодочки от Gianvito Rossi на каблуках, а в руках у нее была небольшая мини-сумка Tusting, а также портативный вентилятор.

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

В воскресенье Кейт приехала на мужской финал Уимблдона. Она выбрала для этого выхода оливковое платье миди от Emilia Wickstead, в руках держала сумку DeMellier и обула туфли-лодочки Ralph Lauren. Также образ принцессы дополняла широкополая шляпа LK Bennett и солнцезащитные очки тоже от Ralph Lauren, и веер, который Кэтрин держала в руках, спасаясь от жары.

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Напомним, такой же веер использовала королева Камилла на Уимблдоне несколькими днями ранее, а также принц Джордж – сын Кейт и Уильяма.

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