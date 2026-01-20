ТСН в социальных сетях

Принцесса Уэльская тайно посетила балет и поделилась фото в Instagram

Принцесса Уэльская совершила частную поездку на выходных.

Ольга Кузьменко
Принцесса Уэльская

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Принцесса Уэльская всего несколько дней назад посетила Лондон, где побывала на концерте Королевского балета в Королевской опере. Королевская особа приехала посмотрела выступление труппы Woolf Works и, как сообщается, получила от визита большое удовольствие.

И хотя ее визит не освещался публично, в понедельник в Instagram Кэтрин написала:

«Спасибо Королевскому балету за потрясающий вечер творческого вдохновения в Woolf Works в эти выходные! К.»

Сторис принцессы Уэльской / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Сторис принцессы Уэльской / © Instagram принца и принцессы Уэльских

К кем принцесса Кейт ходила смотреть представление не сообщается. Это уже не первый раз, когда Кэтрин совершает частную поездку, чтобы посмотреть балетное представление.

В 2024 году принцесса совершила неожиданную поездку в Английский национальный балет, чтобы посмотреть дневной спектакль «Жизель» в театре Сэдлерс-Уэллс.

Известно, что дочь Кейт — принцесса Шарлотта — занимается балетом, вполне вероятно, что она взяла ее с собой на представление.

Принцесса Шарлотта с мамой принцессой Кейт / © Getty Images

Принцесса Шарлотта с мамой принцессой Кейт / © Getty Images

