- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 83
- Время на прочтение
- 1 мин
Принцесса Уэльская тонко потроллила Меган и Гарри на публичном мероприятии
На этой неделе, во время посещения Уимблдона, появились предположения, что принцесса Кейт «тонко подколола» принца Гарри и Меган Маркл. Этот момент вызвал бурные обсуждения в интернете.
Кэтрин видели наслаждающейся временем, проведенным на ежегодном теннисном турнире, где она также общалась с публикой и продавала билеты на Уимблдон.
Однако один конкретный момент, похоже, привлек внимание людей, поскольку они считают, что он был направлен против принца Гарри и Меган Маркл.
Один пользователь социальных сетей написал: «Кейт сидит рядом с тем местом, где люди могут спокойно пройти, не опасаясь проблем с охраной. Это будущая королева Англии», - цитирует журнал Ok!.
На кадрах видно, как принцесса Уэльская наслаждается теннисом. Она не находилась в королевской ложе, а предпочла сидеть с другими зрителями на трибунах.
«В этом и разница. Кэтрин не драматизирует, в отличие от пары по ту сторону океана, которой везде нужна охрана, но помните, что они также хотят сохранить свою личную жизнь в тайне», - писал другой пользователь в соцсетях. «Она также не привлекала к себе внимания, освободив все места вокруг себя! Прекрасная леди». «Меня бы не удивило, если бы это был тонкий намек, и мне это очень нравится», - написал еще один комментатор.
Напомним, мы подробнее рассказывали также про образ, который выбрала для этого выхода в свет принцесса Уэльская.