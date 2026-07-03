Принцесса Уэльская тонко потроллила Меган и Гарри на публичном мероприятии

Принцесса Уэльская / © Associated Press

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Кэтрин видели наслаждающейся временем, проведенным на ежегодном теннисном турнире, где она также общалась с публикой и продавала билеты на Уимблдон.

Однако один конкретный момент, похоже, привлек внимание людей, поскольку они считают, что он был направлен против принца Гарри и Меган Маркл.

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Один пользователь социальных сетей написал: «Кейт сидит рядом с тем местом, где люди могут спокойно пройти, не опасаясь проблем с охраной. Это будущая королева Англии», - цитирует журнал Ok!.

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Принцесса Уэльская / © Associated Press

На кадрах видно, как принцесса Уэльская наслаждается теннисом. Она не находилась в королевской ложе, а предпочла сидеть с другими зрителями на трибунах.

Принцесса Уэльская / © Associated Press

«В этом и разница. Кэтрин не драматизирует, в отличие от пары по ту сторону океана, которой везде нужна охрана, но помните, что они также хотят сохранить свою личную жизнь в тайне», - писал другой пользователь в соцсетях. «Она также не привлекала к себе внимания, освободив все места вокруг себя! Прекрасная леди». «Меня бы не удивило, если бы это был тонкий намек, и мне это очень нравится», - написал еще один комментатор.

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Напомним, мы подробнее рассказывали также про образ, который выбрала для этого выхода в свет принцесса Уэльская.

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