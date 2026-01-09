- Дата публикации
Принцесса Уэльская удостоена редкой королевской почести в свой день рождения
Кэтрин была удостоена особой награды от одного из исторических британских учреждений в честь своего 44-летия, который она отметила сегодня.
Для принцессы Уэльской этот знаменательный день был отмечен звоном колоколов в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, что является редкой честью в последние годы.
В историческом месте, где Кейт и принц Уильям поженились в 2011 году, в пятницу, 9 января, в 13:00 по местному времени, было опубликовано видео, на котором звонят колокола.
«Колокола аббатства звонят в честь дня рождения Ее Королевского Высочества принцессы Уэльской», — говорится в сообщении в социальных сетях. «Наши звонари звонят 344 раза мелодией Erin Caters, а затем 544 раза Spliced Surprise Royal».
Вестминстерское аббатство когда-то было известно тем, что звонило в колокола в честь дней рождения многочисленных членов королевской семьи. Однако в последние годы эта традиция изменилась из-за финансовых проблем, связанных с пандемией COVID-19.
В 2022 году выяснилось, что колокола будут звонить только в дни рождения королевы Елизаветы II и тогдашнего принца Чарльза. В следующем году, после смерти королевы и восшествия Чарльза на престол, Уильям и Кейт были вновь включены в расписание как новые принц и принцесса Уэльские.