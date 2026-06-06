Принцесса Уэльская в элегантном аутфите кремового оттенка приехала с Уильямом на королевскую свадьбу

Принцесса Уэльская и принц Уильям / © Getty Images

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Сын принцессы Анны, 6 июня взял в жены медсестру Национальной службы здравоохранения Харриет Сперлинг. Их венчание прошло в церкви Всех Святых в Кембле.

Принц и принцесса Уэльские были среди гостей свадебной церемонии и приехали без своих троих детей.

Харриет Сперлинг / © Getty Images

44-летняя Кейт выглядела воплощением спокойствия, когда прибыла в церковь Всех Святых в Глостершире в платье от Rouland Mouret, подобрав к наряду шляпу с широкими плоскими полями и соломенный клатч, а также нюдовые туфли.

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Принцесса Уэльская и принц Уильям / © Getty Images

Принцесса дополнила образ серьгами-висюльками с камнями и подвеской на шее с бриллиантом, волосы распустила и уложила красивыми локонами, и подчеркнула глаза выразительным макияжем.

Принцесса Уэльская и принц Уильям / © Getty Images

Принц Уильям был во фраке, как и его отец король Чарльз III, который также посетил торжественную церемонию вместе со своей супругой королевой Камиллой. Известно, что после церемонии монарх и его жена отправятся на Эпсом-Дерби, так что на свадебном банкете они, вероятнее всего, присутствовать не будут.

Король Чарльз / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

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