Принцесса Уэльская в элегантном синем пальто и шляпе посетила службу памяти в Лондоне

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

День АНЗАК - это главный национальный день памяти в Австралии и Новой Зеландии. Он посвящен солдатам, погибшим во всех военных и миротворческих конфликтах, а официально приурочен к годовщине высадки войск на полуострове Галлиполи (Турция) в 1915 году во время Первой мировой войны.

После парада принцесса Уэльская возложила венок от имени Его Величества короля Чарльза.

Одета в этот день принцесса Кейт была в темно-синее пальто с белым воротником от Alexander McQueen, сшитое на заказ, обута в синие замшевые туфли-лодочки Gianvito Rossi, на голове у Ее Высочества была миниатюрная шляпа от Jane Taylor London темно-синяя с бантом, а завершали образ – колье G. Collins and Sons с кулоном с сапфировым камнем, сапфировые серьги с бриллиантами и ее набор колец на пальцах.

Кэтрин сделала выразительный макияж глаз, волосы частично заколола шпилькой, сделав легкую укладку волнами – одна из ее любимых причесок в последнее время, а на ее пальто была пришпилена брошь в виде макового цветка. Также принцесса держала в руках маленькую черную сумку DeMellier на короткой ручке.

День АНЗАК отмечается в Лондоне с тех пор, как король Георг V в 1916 году присутствовал на первой службе в Вестминстерском аббатстве, посвященной годовщине высадки в Галлиполи.

С тех пор это событие стало важным в королевском календаре.

Напомним, ранее на этой неделе королевская семья собрала гостей на приеме в Букингемском дворце в честь 100-летнего юбилея королевы Елизаветы II.