Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

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Супруги Уэльские приезжали, чтобы посетить церемонию вручения премии Earthshot Prize Awards 2026, учрежденную принцем Уильямом.

В первый день визита Кейт и Уильям встретились с детьми, посетив района Баллард-Эстейт, где они приняли участие в импровизированной игре в уличный крикет. Для первого выхода Кейт выбрала двубортный блейзер светло-фисташкового оттенка и белые прямые брюки со стрелками, а обула двухцветные туфли-слингбэки Chanel.

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Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

Следующей остановкой пары стало метро Мумбаи, они посетили станцию «Видхан Бхаван» и проехались в вагоне. В этот раз Кейт продемонстрировала элегантное креповое платье-миди насыщенного кобальтово-синего оттенка с V-образным вырезом, короткими рукавами, тонким поясом на талии, расклешенной летящей юбкой и декоративным бантом на левом плече. Ее образ, как и образ принца Уильяма был отсылкой к их помолвке в 2010 году (в этот день исполнилось как раз 16 лет с той даты).

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Принц Уильям и принцесса Кейт / © Getty Images

Супруги посетили парк Bandra Reclamation Garden в Мумбаи, где встретились с 15 финалистами экологической премии The Earthshot Prize 2026.

Принцесса Кейт появилась на публике в элегантном монохромный брючном костюме оттенка слоновой кости, состоящий из приталенного однобортного блейзера с остроконечными лацканами на одной пуговице и широких расклешенных брюк со стрелками. Под жакетом Кейт носила шелковую белую блузку с V-образным вырезом, а обула замшевые туфли-лодочки нейтрального бежевого оттенка.

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Getty Images

Позже принцесса и принц побывали на первой церемонии вручения детской премии Earthshot в Музее решений в Мумбаи. Кэтрин была одета в брючный костюм глубокого васильково цвета от Габриэллы Херст, состоящий из приталенного двубортного блейзера с акцентированными лацканами и прямых классических брюк, а также на ней туфли-лодочки на каблуках. Монохромный образ принцессы Уэльской дополняют серьги французского ювелирного дома Van Cleef & Arpels — модель Magic Alhambra earrings.

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Getty Images

На церемонии Earthshot Prize 2026 Кэтрин блистала в традиционном индийском длинном платье-анаркали насыщенного бордово-красного оттенка от дизайнера Mahima Mahajan. Наряд украшен золотистой ручной вышивкой в традиционной технике Banarsi (это традиционное индийское ручное искусство создания роскошной шелковой парчи, зародившееся в городе Банарас), россыпью мелких золотых точек по всей длине, стеклянным бисером и декоративной золотой тесьмой по V-образному вырезу, талии и манжетам длинных рукавов. А ее образ дополнял гарнитур из коллекции королевы Елизаветы II — бриллиантово-изумрудное колье с кисточками и парные серьги-подвески.

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Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Также пара посетила школу ремесел «Чанакья» в Мумбаи. В этот день на Кэтрин был красный юбочный костюм, замшевые туфли-слингбэки с открытой пяткой и мини-сумка от DeMellier в руках.

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Финальным выходом стала встреча с премьер-министром Нарендрой Моди в Нью-Дели. На ней принцесса Уэльская появилась в бордово-сливовом брючном костюме с асимметричной застежкой на одну пуговицу на жакете и прямыми брюками. Под жакет Кейт надела белую блузку с V-образным вырезом, создающий свежий контраст с темным костюмом. В руках она держала сумку DeMellier и обула остроносые туфли-лодочки. Образ завершали золотые серьги-подвески Van Cleef & Arpels.

Кейт и Уильям с Нарендрой Моди / © Instagram принца и принцессы Уэльских

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