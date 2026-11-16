Принцесса Уэльская в кобальтово-синем платье проехалась с мужем Уильямом в метро

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Getty Images

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Поездка на современном городском метрополитене стала частью программы по продвижению устойчивого развития и экологичного транспорта в преддверии церемонии вручения премии The Earthshot Prize, которая состоится завтра, 17 ноября.

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

Во время этого выхода Кейт продемонстрировала элегантное креповое платье-миди насыщенного кобальтово-синего оттенка с V-образным вырезом, короткими рукавами, тонким поясом на талии, расклешенной летящей юбкой и декоративным бантом на левом плече.

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Принц Уильям и принцесса Кейт / © Getty Images

Она дополнила образ черными туфлями-лодочками из замши на высоких каблуках и мини-сумкой с короткой ручкой. Также она надела серьги-подвески с синими камнями в тон платью, тонкую золотую цепочку на шее с кулоном и золотые браслеты на запястье. У Кейт были распущены длинные волосы, уложенные мягкими волнами на боковой пробор, а также дневной макияж.

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Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

Принц Уильям надел классический темно-синий костюм, белую рубашку и ярко-голубой шелковый галстук с мелким геометрическим узором, перекликающийся по цвету с насыщенным синим платьем принцессы Кэтрин. А обут был в черные кожаные туфли-оксфорды с легким глянцем.

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

Мы также показывали, каким было первое мероприятие Уэльских во время этой поездки в страну.

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