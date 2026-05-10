Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
162
Время на прочтение
2 мин

Принцесса Уэльская в красивом белоснежном наряде блистала на садовой вечеринке в Букингемском дворце

В Британии официально начался сезон садовых вечеринок, и принцесса Кейт поразила собравшихся в Букингемском дворце своим великолепным новым образом.

Ольга Кузьменко
Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

Принцесса Уэльская Кэтрин вместе со своим мужем, принцем Уильямом, провела от имени короля Чарльза первый в 2026 году прием в саду Букингемского дворца.

Герцогиня Софи, принцесса Кейт, принц Уильям и принц Эдвард / © Associated Press

Королевская чета выглядела великолепно в своих лучших нарядах, возглавляя торжества вместе с герцогом и герцогиней Эдинбургскими и их королевской кузиной Зарой Тиндалл.

Принцесса и принц Уэльские / © Associated Press

Кэтрин была одета в белый наряд, состоящий из жакета и макси-юбки в горошек от Self-Portrait. Жакет был украшен пуговицами, цветком и поясом была подчеркнута талия и прекрасно сочетался с юбкой миди со слегка плиссированной отделкой в ​​горошек.

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

Принцесса дополнила образ туфлями-лодочками из золотистой телячьей кожи от Ralph Lauren, винтажной шляпой с широкими полями Mitzi Lorenz, серьгами-подвесками с жемчугом королевы Елизаветы из Бахрейна и жемчужным браслетом. Волосы Кейт были распущены и уложены красивыми волнами – ее любимая прическа уже несколько лет. А завершал лук плетенный клатч от Forevernew.

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

Принц Уильям был одет во фрак, голубую рубашку и жилет, красный галстук в принт, серые брюки в полоску и шляпу-цилиндр. Пара выглядела невероятно гармоничной и тепло приветствовала публику.

Принцесса и принц Уэльские / © Associated Press

Напомним, ранее на первой садовой вечеринке во дворце присутствовали король Чарльз и королева Камилла.

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

