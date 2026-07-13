Принцесса Уэльская в красивом оливковом платье и с семьей посетила мужской финал Уимблдона

Принцесса Уэльская с детьми на Уимблдоне / © Associated Press

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12 июля Кейт вместе со своим мужем принцем Уильямом и двумя старшими детьми - 12-летним принцем Джорджем и 11-летней принцессой Шарлоттой появились во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета, покровительницей которого является принцесса Уэльская.

Семья была встречена бурными овациями публики, когда направлялась на свои места в первом ряду Королевской ложи на Центральном корте.

Принцесса Уэльская с детьми и мужем принцем Уильямом на Уимблдоне / © Associated Press

Принцесса Кейт выбрала для этого случая оливковое платье миди от Emilia Wickstead, идеально сочетающееся с фиолетово-зеленой брошью, которую она носит в знак своего покровительства Всеанглийскому клубу лаун-тенниса и крокета, где проводится турнир.

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Принцесса Уэльская / © Associated Press

В руках у Кэтрин была сумка из гладкой кожи цвета темно-карамельного оттенка от DeMellier, обула она туфли-лодочки Ralph Lauren и дополняла образ широкополая шляпа LK Bennett и солнцезащитные очки тоже от Ralph Lauren.

Принцесса Уэльская с детьми и мужем принцем Уильямом на Уимблдоне / © Associated Press

Принцесса Уэльская с детьми и мужем принцем Уильямом на Уимблдоне / © Associated Press

Принцесса Шарлотта, принц Джордж и принцесса Кейт / © Associated Press

Принцесса распустила волосы, сделав красивую укладку традиционными волнами, на ее лице был легкий макияж, а в ушах серьги-висюльки от Van Cleef & Arpels, а на запястье был золотой браслет и кольца на пальцах.

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

В качестве покровительницы турнира Кейт также выполняет свою работу во время финалов мужского и женского одиночного разряда: ей выпала честь вручить трофеи победителям и финалистам. В субботу она вручила женский трофей чешской теннисистке Линде Носковой, а в воскресенье вручила кубок Яннику Синнеру на Центральном корте после его победы в мужском финале Уимблдонского турнира.

Принцесса Кейт вручила трофей Яннику Синнеру / © Associated Press

Принцесса Кейт / © Associated Press

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