Принцесса Уэльская в красном костюме и с новой подвеской на шее появилась на приеме в Виндзорском замке

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Команда выиграла Кубок мира по регби среди женщин в сентябре 2025 года.

Кэтрин, по всей видимости, сияла принимая команду «Красные розы» во дворце. Принцесса была одета в подходящий красный брючный костюм, с ассиметричным удлиненным жакетом и белой блузкой под ним, а также обута в замшевые туфли-лодочки на каблуках.

У Кейт в ушах были красивые жемчужные серьги, а на шее новая золотая подвеска с рубиновым камнем. Также принцесса Уэльская носила свое обручальное кольцо из валлийского золота и сапфировое кольцо-вечности, которое ей преподнес принц Уильям.

Принцесса распустила волосы, уложив их на бок красивыми волнами и сделала дымчатый макияж глаз. Выглядела Кейт просто великолепно в этот день.

Кэтрин страстная поклонница спорта, и она следила за триумфом женской команды по регби на прошлогоднем турнире.