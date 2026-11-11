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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Принцесса Уэльская в стильном брючном костюме и винной водолазке приехала в больницу в Бордоне

Принцесса Уэльская посетила сегодня общественную больницу «Чейз» (The Chase Community Hospital) в Бордоне.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцесса Уэльская Кейт

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Ее Высочество прибыла, чтобы узнать о расширении возможностей инструмента, разработанного по образцу датских разработок, который может выявлять признаки эмоциональной отстраненности у младенцев.

Эта инициатива возглавляется Королевским фондом раннего детства, который принцесса основала в 2021 году. Ее миссия заключается в выявлении признаков эмоциональной отстраненности у детей в возрасте от нуля до 24 месяцев и оказании поддержки их семьям.

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Во время своего визита принцесса Уэльская ознакомилась с работой медицинских работников, использующих шкалу оценки тревоги и дистресса у младенцев, инструмент оценки, позволяющий выявлять признаки отстраненности у младенцев.

Кейт также присутствовала на обследовании здоровья и развития ребенка, а затем поговорила с некоторыми семьями, получившими поддержку после оценки с использованием этого метода.

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Интерес принцессы к этому подходу возник еще в феврале 2022 года, когда она совершила рабочую поездку в Копенгаген, посвященную развитию детей раннего возраста.

Для этого визита принцесса Кейт выбрала серый брючный костюм с бордовыми полосками от Bella Freud, состоящий из приталенного жакета и брюк в тон. Под жакет она надета трикотажную водолазку насыщенного винного оттенка и подобрала бордовые замшевые туфли-лодочки на каблуках, а также взяла сумку Smythson Day Cross-Body.

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Волосы принцесса Уэльская, кажется, снова покрасила в чуть более темный оттенок и уложила их мягкими волнами, надела серьги-капли и сделала сдержанный макияж глаз и совсем немного подчеркнула губы. На ее пальце сверкало помолвочное кольцо с сапфиром.

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

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