Принцесса Уэльская в свой день рождения поделилась зимним видео с прогулки на природе

Принцесса Кейт / © Instagram/Кенсингтонского дворца

Принцесса Уэльская поделилась своими мыслями о личном пути к исцелению после недавней борьбы с раком в новом видео, опубликованном Кенсингтонским дворцом. В заключительной части своей серии «Мать-природа», посвященной зиме, она говорит о том, как «страхи уходят» и «мы примиряемся со слезами», и рассказывает о том, как принцесса решила выпустить этот ролик в честь своего 44-го дня рождения.

Серия «Мать-природа» — это глубоко личное, творческое размышление о том, как природа помогла принцессе исцелиться. Но это также история о силе природы и творчестве в коллективном исцелении. Мы можем многому научиться у матери-природы, стремясь построить более счастливый и здоровый мир», — говорит голос Кэтрин за кадром.

Для Кэтрин это был глубоко личный проект, поскольку она стремилась подчеркнуть давнюю связь человечества с природой, а также способность природы вдохновлять нас и помогать нам исцеляться и расти в уме, теле и духе. Он также заставил ее задуматься о том, как природа помогла ей исцелиться после того, как в начале 2024 года у нее диагностировали рак, и она прошла шестимесячный курс химиотерапии.

Озвучивая двухминутный фильм, принцесса говорит: «Даже в самое холодное и темное время года зима дарит нам спокойствие, терпение и тихую задумчивость».

«Там, где течение замедляется ровно настолько, чтобы мы могли увидеть собственное отражение. Чтобы открыть для себя самые сокровенные уголки нашей души. Наряду с шепотом в пульсе каждого живого существа».

«Я часто задумываюсь о том, насколько я благодарна. Ведь реки внутри нас текут легко, страхи смываются, очищают и дарят покой. Примиритесь со своими слезами и откройте для себя, что значит быть живым».

«Быть ​​в единстве с природой; тихий учитель и мягкий голос, который направляет. В памяти. Помогая нам исцелиться».

Принцесса Кейт / © Getty Images

В фильме Кэтрин показана на утренней прогулке в Беркшире, где она живет со своим мужем и тремя детьми. Также в фильме показаны прекрасные пейзажи Камбрии, Глостершира, Лондона, Восточного Суссекса и Котсуолдса.

Ранее мы показывали, каким было осеннее видео Кейт из этой серии.