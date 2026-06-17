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Принцесса Уэльская в желтом платье с бантом и шляпе приехала на королевский Аскот
Принцесса Уэльская Кейт и принц Уильям посетили второй день Royal Ascot.
Принц и принцесса Уэльские присоединились к официальной каретной процессии на Королевских скачках в Аскоте во второй день соревнований в среду.
Кэтрин выглядела сияющей в ярко-желтом платье с бантом от Roksanda Ilincic, это было ее третье публичное появление за неделю после посещения парада Trooping the Colour в Лондоне в субботу и службы в честь Дня Подвязки в Виндзоре в понедельник.
Яркий желтый наряд принцесса Уэльская сочетала с шляпой Jane Taylor London, кремовым клатчем Anya Hindmarch и замшевыми туфлями-лодочками Gianvito Rossi.
Тем временем принц Уильям, которому в воскресенье исполняется 44 года, выглядел как всегда элегантно во фраке, жилете, рубашке и с галстуком. Он также нес в руках зонт-трость и был в шляпе-цилиндре.
Второй день скачек посетили и король Чарльз с королевой Камиллой. Они ехали в первой карете впереди всех.