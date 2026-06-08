Принцесса Уэльская встретилась со своим бывшим бойфрендом на королевской свадьбе

Принцесса Уэльская / © Getty Images

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Стало известно, что на мероприятии присутствовал также бывший возлюбленный Кейт Миддлтон - Руперт Финч, с которым они познакомилась в 2001 году во время учебы в Сент-Эндрюсском университете, когда Руперт учился на последнем курсе юридического факультета.

Общались ли Кейт и Руперт на свадьбе – не известно, но оба присутствовали среди гостей торжественной церемонии венчания Питера Филлипса и его жены Харриет Сперлинг в церкви Всех Святых в Кембле.

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Принцесса Уэльская блистала на свадьбе в бежевом платье из букле от Roland Mouret, дополнив образ стильной шляпой и туфлями на каблуках в тон, а Уильям был одет в традиционный утренний костюм.

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Принцесса Уэльская и принц Уильям / © Getty Images

Руперт Финч, прибывший со своей женой, леди Наташей Руфус Айзекс, также был одет в традиционный костюм. Леди Наташа была в синем платье с цветочным принтом.

Руперт Финч и его супруга Наташа / © Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, какие образы выбрали гости для венчания Питера Филлипса и Харриет Сперлинг.

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