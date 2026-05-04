Принцесса Уэльская Кейт задает дресс-код королевскому Аскоту

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Недавно было объявлено, что красный цвет — станет дресс-кодом для скачек в Аскоте в 2026 году.

Принцесса Уэльская Кэтрин еще в 2023 году на скачках Royal Ascot появилась в эффектном красном платье от Alexander McQueen, а этим летом этот самый оттенок, получивший название «Яркий томат», был официально объявлен первым цветом года.

Платье, которое тогда надела Кейт, скроенное в фирменном строгом стиле Alexander McQueen, отличалось подчеркнутой талией, мягко структурированными плечами и струящейся юбкой средней длины, которая красиво развивалась при ходьбе. Красный оттенок был смелой и выразительной, его дополняли шляпа с широкими полями от Филиппа Треси, туфли от Дженнифер Чаманди и сумка Rio от Hermès.

Каждый год дресс-код Королевских скачек в Аскоте задает стандарты летней одежды для особых случаев, и в этом сезоне введение фирменного цвета знаменует собой новое направление. Яркий томатный цвет, будь то с головы до ног или в качестве акцентного элемента, будет доминировать в 2026 году, и посетителям скачек рекомендуется выбирать смелые, жизнерадостные наряды в Женский день, который приходится на 18 июня, пишет журнал Hello!.

Пока что не известно, посетит ли принцесса Уэльская скачки в этом году. Ранее точились споры о визите принцесс Йоркских на мероприятие, но позже стало известно, что король Чарльз пригласил сестричек присоединиться к мероприятию.

