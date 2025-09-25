ТСН в социальных сетях

Принцессе Алексии приписывают новый роман: как выглядит ее предполагаемый бойфренд

Средняя дочь королевы Максимы и короля Виллема-Александра — принцесса Алексия — спровоцировала слухи о своем новом романе.

Принцесса Алексия

Принцесса Алексия / © Getty Images

20-летняя принцесса Алексия была запечатлена с нидерландским музыкантом и Dj-ем Антуном. Их встреча, по всей видимости, состоялась сразу после Дня принца, ежегодного праздника, знаменующего начало парламентского года в Нидерландах.

По данным журнала Hello! принцесса Алексия — средняя дочь короля Виллема-Александра и королевы Максимы, находилась с подругой на террасе, когда к ней присоединился певец Антуан. Фотографий этой встречи у прессы нет, но мы будем следить за этой историей.

Dj Антун / © Getty Images

Dj Антун / © Getty Images

Напомним, Алексия — вторая в очереди на нидерландский престол после своей сестры Катарины-Амалии. Сейчас принцесса проживает в Лондоне, где учится по программе бакалавриата по гражданскому строительству на факультете инженерного дела.

Принцесса Алексия / © Getty Images

Принцесса Алексия / © Getty Images

Напомним, недавно мы писали, что дочь князя Монако рассталась с бойфрендом.

