Принцессе Анне дали новое прозвище: как оно звучит

Принцесса Анна / © Associated Press

Это произошло после того, как ее брат, король Чарльз, присвоил Анне титул «самой трудолюбивой королевской особы» на 2025 год. В прошлом году король провел 533 официальных мероприятия, а его сестра — 478 мероприятия.

Хотя ранее мы сообщали, что принцесса Анна уже не самая трудолюбивая королевская особа. В прошлом 2025 году она взяла на себя меньше обязанностей, чем ее старший брат — король Чарльз, который все еще проходил лечение от рака.

Принцесса Анна и король Чарльз / © Getty Images

А вот жена Чарльза — королева Камилла — заняла аж пятое место. Она провела 228 официальными мероприятиями в прошлом году.

