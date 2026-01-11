- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 164
- Время на прочтение
- 1 мин
Принцессе Анне дали новое прозвище: как оно звучит
Королевскую принцессу Анну поклонники королевской семьи назвали «национальным достоянием» за ее преданность короне и службе.
Это произошло после того, как ее брат, король Чарльз, присвоил Анне титул «самой трудолюбивой королевской особы» на 2025 год. В прошлом году король провел 533 официальных мероприятия, а его сестра — 478 мероприятия.
Хотя ранее мы сообщали, что принцесса Анна уже не самая трудолюбивая королевская особа. В прошлом 2025 году она взяла на себя меньше обязанностей, чем ее старший брат — король Чарльз, который все еще проходил лечение от рака.
А вот жена Чарльза — королева Камилла — заняла аж пятое место. Она провела 228 официальными мероприятиями в прошлом году.