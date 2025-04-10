Принцессе Ариане исполнилось 18: нидерландский дворец поделился красочными фото

Принцесса Ариана / © Getty Images

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Нидерландский королевский дворец опубликовал новые снимки принцессы в честь ее 18-летия.

«Сегодня принцесса Ариана отмечает свое 18-летие.

По случаю ее дня рождения были опубликованы новые фотографии. Фотографии сделаны во дворце Хёйс-тен-Бос (это резиденция нидерландской королевской семьи на окраине Гааги). Автором фотографий выступил Франк Рюйтер», — говорится в сообщении дворца.

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© Instagram королевской семьи Нидерландов

На снимках девушка позирует в нескольких нарядах — изумрудном платье с ажурными рукавами, и в красном платье с квадратным декольте. Рыжие волосы девушки собраны сзади заколкой, а макияж практически не заметен из-за темного освещения в кадре.

© Instagram королевской семьи Нидерландов

Ранее мы рассказывали, кто такая принцесса Ариана и, что о ней интересного известно широкой публике.

© Instagram королевской семьи Нидерландов