ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
311
Время на прочтение
1 мин

Принцессе Ариане исполнилось 18: нидерландский дворец поделился красочными фото

10 апреля свой день рождения празднует младшая дочь королевы Максимы и короля Виллема-Александра.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Ариана

Принцесса Ариана / © Getty Images

Нидерландский королевский дворец опубликовал новые снимки принцессы в честь ее 18-летия.

«Сегодня принцесса Ариана отмечает свое 18-летие.

По случаю ее дня рождения были опубликованы новые фотографии. Фотографии сделаны во дворце Хёйс-тен-Бос (это резиденция нидерландской королевской семьи на окраине Гааги). Автором фотографий выступил Франк Рюйтер», — говорится в сообщении дворца.

/ © Instagram королевской семьи Нидерландов

© Instagram королевской семьи Нидерландов

На снимках девушка позирует в нескольких нарядах — изумрудном платье с ажурными рукавами, и в красном платье с квадратным декольте. Рыжие волосы девушки собраны сзади заколкой, а макияж практически не заметен из-за темного освещения в кадре.

/ © Instagram королевской семьи Нидерландов

© Instagram королевской семьи Нидерландов

Ранее мы рассказывали, кто такая принцесса Ариана и, что о ней интересного известно широкой публике.

/ © Instagram королевской семьи Нидерландов

© Instagram королевской семьи Нидерландов

Дата публикации
Количество просмотров
311
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie