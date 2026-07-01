Принцессе Диане 65 лет: вспоминаем жизненный путь первой жены короля Чарльза и то, какой мы ее запомнили

Принцесса Диана / © Getty Images

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Она родилась 1 июля 1961 года в британской аристократической семье графа Джона Спенсера и выросла рядом с королевской семьей в Сандрингемском дворце.

Леди Диана Спенсер / © Getty Images

В 1981 году, будучи помощницей воспитательницы в детском саду, леди Диана обручилась с Чарльзом, принцем Уэльским, за которого вышла замуж 29 июля 1981 года. Их свадьба состоялась в Соборе Святого Павла, после Диана получила титул принцессы Уэльской.

Леди Диана Спенсер / © Getty Images

В этом браке у Дианы и Чарльза родилось двое сыновей — принцы Уильям и Гарри. Брак продлился до 1996 года официально, хотя фактически Диана и Чарльз разъехались гораздо раньше (в прессе вспоминается 1992 год). Трудности в отношениях пары предавались широкой огласке вплоть до окончания бракоразводного процесса в 1996 году.

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Помолвка Дианы и Чарльза, 1981 год / © Getty Images

В августе 1997 году принцесса Диана, которая на тот момент была народной любимицей в Британии, попала в автокатастрофу в Париже. Она была не пристегнута ремнями безопасности и получила при аварии травмы, не совместимые с жизнью. Гибель принцессы привела к общественной скорби и широкому освещению обстоятельств ее смерти в СМИ по всему миру.

Сегодня ее сыновья — наследник престола принц Уильям и его младший брат принц Гарри — продолжают многие ее социальные инициативы, которым принцесса придавала огромного значения. Например, принц Уильям озабочен вопросами бездомности, а принц Гарри уделяет время разминированию на территориях военных конфликтов.

Принцесса Диана / © Getty Images

Принц Чарльз и принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана с сыновьями Уильямом и Гарри и мужем принцем Чарльзом / © Getty Images

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