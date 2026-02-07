- Дата публикации
-
Принцессе Инес исполнился один год: шведский королевский дворец поделился милыми снимками
В шведской королевской семье сегодня праздник. Свой день рождения отмечает самая юная принцесса — Инес.
Дочери принца Карла Филиппа и принцессы Софии, а также внучке королевы Сильвии и короля Карла Густава — исполняется 1 год.
Инес родилась 7 февраля 2005 года в больнице Дандерюд, ей дали имя Инес Мари Лилиан Сильвия, герцогиня Вестерботтенская. Она стала четвертым ребенком принцессы Софии шведской и принца Карла Филиппа и их первой дочерью.
«Сегодня мы отмечаем день рождения нашего маленького лучика солнца, Инес, которой исполняется 1 год ❤️», — говорится в подписи к фотографии, опубликованной на странице принца и принцессы в Instagram.
Принцесса Инес одета в голубое платье с белой окантовкой на горловине и рукавах, а у нее в волосах маленький голубой бант. Она улыбается, глядя в кадр.
Также фото малышки опубликовали в сторис, на нем Инес запечатлена стоя у окна в этом же очаровательном платье.
Ранее мы рассказывали все о детях шведской королевской пары. София и Карл Филипп поженились в 2015 году и за десять лет стали родителями троих сыновей и дочери.