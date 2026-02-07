Принцессе Инес исполнился один год: шведский королевский дворец поделился милыми снимками

Принцесса Инес / © instagram.com/prinsparet

Дочери принца Карла Филиппа и принцессы Софии, а также внучке королевы Сильвии и короля Карла Густава — исполняется 1 год.

Инес родилась 7 февраля 2005 года в больнице Дандерюд, ей дали имя Инес Мари Лилиан Сильвия, герцогиня Вестерботтенская. Она стала четвертым ребенком принцессы Софии шведской и принца Карла Филиппа и их первой дочерью.

Принцесса Инес / © instagram.com/prinsparet

«Сегодня мы отмечаем день рождения нашего маленького лучика солнца, Инес, которой исполняется 1 год ❤️», — говорится в подписи к фотографии, опубликованной на странице принца и принцессы в Instagram.

Принцесса Инес одета в голубое платье с белой окантовкой на горловине и рукавах, а у нее в волосах маленький голубой бант. Она улыбается, глядя в кадр.

Также фото малышки опубликовали в сторис, на нем Инес запечатлена стоя у окна в этом же очаровательном платье.

Принцесса Инес / © instagram.com/prinsparet

Ранее мы рассказывали все о детях шведской королевской пары. София и Карл Филипп поженились в 2015 году и за десять лет стали родителями троих сыновей и дочери.