Принцессе Катарине-Амалии сделали операцию: дворец поделился подробностями

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

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Стали известны новости о состоянии здоровья нидерландской наследницы.

Королевский дворец сообщил, что принцесса Катарина-Амалия остается в больнице, где ей сделали операцию после перелома руки во время падения с лошади.

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Дворец объявил, что операция 21-летней принцессы прошла успешно, и что она останется в больнице для восстановления до дальнейшего уведомления. Катарина-Амалия проходит лечение в больнице University Medical Centre Utrecht.

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Напомним, мать Катарины-Амалии, королева Максима, покинула встречу с фондом MIND Us во дворце Нордейнде в Гааге сразу после того, как узнала об инциденте. Принцесса Катарина-Амалия с раннего возраста занимается конным спортом, поэтому это был первый случай, когда она получила серьезную травму из-за своего увлечения.

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Королева Максима, король Виллем-Александр и принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images Принцесса Катарина-Амалия и принцесса Беатрикс / © Getty Images Принцессы Ариана и ее старшая сестра Катарина-Амалия / © Getty Images Королева Максима и принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images © Getty Images Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images