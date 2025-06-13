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Принцессе Катарине-Амалии сделали операцию: дворец поделился подробностями
Несколько дней назад 21-летнюю принцессу Нидерландов Катарину-Амалию — дочь Максимы и Виллема-Александра — госпитализировали после падения с лошади.
Стали известны новости о состоянии здоровья нидерландской наследницы.
Королевский дворец сообщил, что принцесса Катарина-Амалия остается в больнице, где ей сделали операцию после перелома руки во время падения с лошади.
Дворец объявил, что операция 21-летней принцессы прошла успешно, и что она останется в больнице для восстановления до дальнейшего уведомления. Катарина-Амалия проходит лечение в больнице University Medical Centre Utrecht.
Напомним, мать Катарины-Амалии, королева Максима, покинула встречу с фондом MIND Us во дворце Нордейнде в Гааге сразу после того, как узнала об инциденте. Принцесса Катарина-Амалия с раннего возраста занимается конным спортом, поэтому это был первый случай, когда она получила серьезную травму из-за своего увлечения.