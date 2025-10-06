Принцессе Кейт пришлось публично извиниться перед поклонниками: что произошло

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

Каким же было их удивление, когда Кейт приехала совсем не в платье принцессы, а в деловом брючном костюме от Bella Freud и строгих туфлях-лодочках. Кэтрин присела перед группой девочек и сказала:

«Где мое платье? Если бы я знала…Извините, я сегодня не надела платье. Спасибо, что пришли ко мне», — сказала с милой улыбкой на лице принцесса Уэльская своим поклонницам, цитирует ее слова Vanity Fair.

Впрочем, выбор Кейт в пользу костюма имел смысл, учитывая, что в ее график на день визита входило выполнение «круга смерти» на летном симуляторе в учебном центре, а также еще ряд важных дел, которые выполнять в платье было бы попросту неудобно.

Кстати, этот же брючный костюм принцесса носила ранее в сентябре, когда приезжала на шелковую фабрику в Садбери 11 сентября.