Принцессе Кейт пришлось публично извиниться перед поклонниками: что произошло
На прошлой неделе Кейт Миддлтон посещала авиабазу Королевских ВВС. Там ее ждали самые юные поклонницы, которые облачились в свои лучшие платья, чтобы встретиться с настоящей принцессой.
Каким же было их удивление, когда Кейт приехала совсем не в платье принцессы, а в деловом брючном костюме от Bella Freud и строгих туфлях-лодочках. Кэтрин присела перед группой девочек и сказала:
«Где мое платье? Если бы я знала…Извините, я сегодня не надела платье. Спасибо, что пришли ко мне», — сказала с милой улыбкой на лице принцесса Уэльская своим поклонницам, цитирует ее слова Vanity Fair.
Впрочем, выбор Кейт в пользу костюма имел смысл, учитывая, что в ее график на день визита входило выполнение «круга смерти» на летном симуляторе в учебном центре, а также еще ряд важных дел, которые выполнять в платье было бы попросту неудобно.
Кстати, этот же брючный костюм принцесса носила ранее в сентябре, когда приезжала на шелковую фабрику в Садбери 11 сентября.