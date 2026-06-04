Принцессе Лилибет 5 лет: Меган и Гарри показали новые фото с дочерью

Меган и Гарри с дочерью Лили / © Instagram Меган Маркл

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Принцессе Лилибет родилась 4 июня в Калифорнии и стала вторым ребенком для принца Гарри и его жены Меган Маркл. В честь именинницы Меган по традиции поделилась фото дочери в своем блоге в Instagram.

На первом снимке в карусели Лилибет держит на руках ее отец, принц Гарри, а ее мама Меган нежно наблюдает за ней. На втором — милый снимок Лилибет, идущей босиком по саду, судя по всему, семейного дома в Монтесито. На обоих снимках Лилибет одета в расшитое летнее платье, а ее длинные рыжие волосы распущены.

Меган и принц Гарри с дочерью Лилибет / © Instagram Меган Маркл

«Наша девочка мечты. С 5-летием, Лили», — подписала Меган фотографии, добавив смайлик в виде сердечка. На второй фотографии лицо Лилибет даже немного видно.

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Отметим, что Сассекские воспитывают детей вдали от внимания общественности, но Меган часто делится фотографиями Арчи и Лили на личной странице в Instagram, хотя лиц детей не показывает.

Принцесса Лилибет / © Instagram Меган Маркл

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