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Принцессе Лилибет 5 лет: Меган и Гарри показали новые фото с дочерью
Дочь принца Гарри и Меган Маркл сегодня празднует пятилетие.
Принцессе Лилибет родилась 4 июня в Калифорнии и стала вторым ребенком для принца Гарри и его жены Меган Маркл. В честь именинницы Меган по традиции поделилась фото дочери в своем блоге в Instagram.
На первом снимке в карусели Лилибет держит на руках ее отец, принц Гарри, а ее мама Меган нежно наблюдает за ней. На втором — милый снимок Лилибет, идущей босиком по саду, судя по всему, семейного дома в Монтесито. На обоих снимках Лилибет одета в расшитое летнее платье, а ее длинные рыжие волосы распущены.
«Наша девочка мечты. С 5-летием, Лили», — подписала Меган фотографии, добавив смайлик в виде сердечка. На второй фотографии лицо Лилибет даже немного видно.
Отметим, что Сассекские воспитывают детей вдали от внимания общественности, но Меган часто делится фотографиями Арчи и Лили на личной странице в Instagram, хотя лиц детей не показывает.