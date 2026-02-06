- Дата публикации
Принцессе Мари исполняется 50 лет: датский дворец поделился ее новой семейной фотосессией
Датская принцесса Мари сегодня празднует свое 50-летие.
По этому поводу датский королевский дворец поделился не только ее личным новым портретным фото, а целой фотосессией ее семьи – принца Иоахима и их детей – Афины и Хенрика.
«Сегодня Ее Королевскому Высочеству принцессе Мари исполняется 50 лет.
Принцесса отмечает свой юбилей в Вашингтоне, округ Колумбия, в кругу семьи.
В честь дня рождения опубликована серия фотографий, сделанных в семейном доме в Ведбеке в начале января 2026 года, когда принцесса и ее семья отдыхали на Рождество в Дании», - говорится в подписи к фотографиями, снятым фотографом Якобом Кирком.
Ранее, напомним, мы рассказывали историю любви этой королевской пары.
Также вчера, 5 февраля, свое 54-летие праздновала королева Мэри – жена короля Фредерика X и дворец также делился портретной фотографией именинницы.