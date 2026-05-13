- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 121
- Время на прочтение
- 1 мин
Принцессе Уэльской в Италии вручили награду: вот как она выглядит
Это первый визит Ее Высочества Кэтрин, принцессы Уэльской в Италию за несколько лет.
Сегодня в здании городской ратуши, в первый день своего визита, Кэтрин получила награду Primo Tricolore от мэра Реджо-Эмилии Марко Массари.
Это высшая награда города Реджо-Эмилии — в знак признания работы принцессы в области раннего развития детей. Во время своего визита в этот северный итальянский город на этой неделе Кейт получила зелено-бело-красный флаг, который послужил прообразом национального символа современной Италии.
Принцесса Уэльская, напомним, посещает этот город на севере Италии в связи с расширением деятельности Королевского фонда раннего развития детей на международном уровне. Во время своего визита она ознакомится с передовыми подходами к раннему развитию детей, которые фокусируются на творчестве, взаимоотношениях и практическом познании.
Мы уже видели, как тепло принцессу приветствовала итальянская публика.